Клімкін: партнери України підготували декілька пакетів санкцій проти РФ, що можуть торкнутися продажу нафти і газу
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що міжнародні партнери України підготували декілька пакетів серйозних санкцій проти Російської Федерації, що можуть торкнутися продажу нафти і газу.
Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Військова допомога - це одне, і ми про це говоримо, але ж насправді Росія не в вакуумі якомусь живе, вона і нафту продає, і газ продає, і якісь гроші намагається брати на зовнішніх ринках. І це у неї зараз все гірше виходить. Тому, насправді підготовлено декілька пакетів санкцій, і дуже серйозних санкцій, я не можу говорити про ці деталі", - наголосив Клімкін. Водночас він висловив переконання, що раніше запроваджені санкції "працюють проти Росії".
При цьому глава МЗС вважає, що відмова президента США зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті "Великої двадцятки", а також заява канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо недопущення, аби Росія захопила Маріуполь, є "двома мегаляпасами", які отримав Путін.