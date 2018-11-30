Клімкін: партнери України підготували декілька пакетів санкцій проти РФ, що можуть торкнутися продажу нафти і газу

Також Україна веде переговори щодо військової допомоги.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що міжнародні партнери України підготували декілька пакетів серйозних санкцій проти Російської Федерації, що можуть торкнутися продажу нафти і газу.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Військова допомога - це одне, і ми про це говоримо, але ж насправді Росія не в вакуумі якомусь живе, вона і нафту продає, і газ продає, і якісь гроші намагається брати на зовнішніх ринках. І це у неї зараз все гірше виходить. Тому, насправді підготовлено декілька пакетів санкцій, і дуже серйозних санкцій, я не можу говорити про ці деталі", - наголосив Клімкін. Водночас він висловив переконання, що раніше запроваджені санкції "працюють проти Росії".

При цьому глава МЗС вважає, що відмова президента США зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті "Великої двадцятки", а також заява канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо недопущення, аби Росія захопила Маріуполь, є "двома мегаляпасами", які отримав Путін.