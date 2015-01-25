Євродепутат закликає перейти від санкцій до бойкоту Росії

Віце-президент групи Альянсу лібералів та демократів Європейського парламенту, співголова неформальної групи друзів України Пятрас Аушрявічюс (Литва) заявляє, що від санкцій щодо Росії треба переходити до бойкоту.

"Я вважаю, що від санкцій нам вже час перейти до бойкоту. Бойкот - це вже те, що повинно бути розповсюджено на Росію, щоб охопити не тільки політичні та економічні сфери, а й культурні, спортивні та інші", - заявив він в інтерв'ю власному кореспонденту УНІАН.

За словами європейського політика, він вже виступив з ініціативною, щоб литовські спортсмени не їхали в Росію. "Цього робити не можна, тому що ми заохочуємо їх, бо вони думають, що вони праві і роблять помилкові висновки, коли до них приїжджають учасники з інших країн. Бойкот повинен бути втілений чим скоріше, тим краще", - переконаний Аушрявічюс.

Читайте такожСША закликали Росію припинити підтримку сепаратистів і пригрозили посиленням тискуДепутат Європарламенту пояснив свою позицію тим, що "військовий спосіб зупинити терористів, найманців та російських військових веде до подальшої ескалації". "Ми будемо робити все, щоб вони зрозуміли, що залишилися на одинці. До цього нам треба йти", - наголосив він.

Крім того, Аушрявічюс різко розкритикував тих, хто висловлюється про перегляд санкцій. "Будь-які намагання говорити про перегляд політики санкцій веде до безвідповідальності. Санкції повинні бути не тільки збільшені, ми повинні подивитися на конкретні сектори, які можуть бути включені у санкції, тому що видається, що Росія живе на Місяці", - наголосив політик.