Рада ЄС може зібратися на надзвичайне засідання через загострення ситуації в Україні

Віце-президент групи Альянсу лібералів та демократів Європейського парламенту, співголова неформальної групи друзів України Пятрас Аушрявічюс заявляє (Литва), що вже у понеділок Комітет Європейського парламенту із закордонних справ збереться для обговорення ситуації в Україні. Запрошують Високого представника ЄС Фредеріку Могеріні з конкретними пропозиціями.

У понеділок-вівторок також може відбутися надзвичайне засідання Ради ЄС із закордонних справ. Про це Аушрявічюс розповів у суботу телефоном власному кореспонденту УНІАН.

"Засідання комітету ЄП з питань закордонних справ відбудеться у понеділок. Я говорив з цього приводу зі своїми колегами - ми знаходимося на постійному зв'язку. Українці повинні зрозуміти, що те, що відбувається, викликає обурення, і вони не залишені наодинці. Ні, людська солідарність на їх боці, і ми шукаємо ефективні шляхи, щоб висловити свою політичну солідарність конкретними діями", - сказав він.

Крім того, на засідання буде запрошена Могеріні. "У нас є плани, і ми будемо робити все, щоб Високий предствник взяла участь у засіданні та представила не тільки інформацію, а конкретні пропозиції, тому що тут треба не інформувати, а діяти", - наголосив він.

Європейський політик також повідомив, що йому відомо про обговорення можливості провести найближчими днями надзвичайного засідання Ради ЄС із закордонних справ. "На скільки мені відомо, між окремими міністрами та Могеріні ведуться переговори з цього приводу, така ініціатива є. Я сподіваюся, що так і буде, тому що міністри повинні говорити про нові категрії санкцій та про нові політичні рішення, які необхідні зараз, а не завтра", - переконаних Аушрявічюс.