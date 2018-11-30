Спецслужби РФ намагалися перетворити церковних діячів на своїх агентів в Україні

Контррозвідники викрили один із механізмів спецслужб РФ із вербування «місіонерів».

Російські спецслужби здійснюють практику відправки в Україну своїх агентів під виглядом псевдоцерковників. При цьому віросповідання та конфесійна приналежність не має для них жодного значення.

Як повідомляє прес-центр СБУ, контррозвідники викрили один із механізмів спецслужб РФ із вербування таких «місіонерів».

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До вчинення державної зради співробітники «кримської філії» ФСБ змушували чернівчанина, який до березневих подій 2014 року мешкав у Криму. Через відкриту проукраїнську позицію ним досить швидко зацікавились ворожі спецслужби. До того ж чоловік був прислужником в одному з монастирів, тому «товариші» вирішили використати його за релігійною лінією.

«Розвідувальні завдання на території України він мав виконувати під виглядом монаха. А щоб чоловік став більш зговірливим, то продовжувачі традицій КДБ, за звичкою, помістили його на примусове лікування до психіатричної лікарні. Через кілька місяців чоловіку все ж вдалося звільнитися та повернутися на материкову Україну», – йдеться в повідомленні.

Також СБУ встановила, що одного зі росіян ФСБ планувала використати для виконання спеціальних завдань у мусульманському середовищі на території РФ та України.

«Для цього чоловік мав пройти «курс молодого бійця» в освітніх закладах релігійної спрямованості Близького Сходу або Південної Азії. Після відмови його певний час тримали під вартою за звинуваченням у розповсюдженні наркотиків. Після повторної пропозиції конфіденційного співробітництва росіянин поспіхом покинув країну. Зараз він сподівається отримати статус біженця та залишитись жити в Україні. Ось такі «духовниє скрєпи» від ФСБ», – розповіли у спецслужбі.