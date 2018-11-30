Російські спецслужби намагаються сфальсифікувати свої радіопереговори під час захоплення українських кораблів - СБУ

В СБУ заявляють, що ФСБ почало ігри навколо перехоплених та оприлюднених українською розвідкою радіопереговорів під час атаки на українські кораблі 25 листопада.

Захоплення українських військових кораблів може стати початком більш цинічної провокації російських спецслужб.

Про це заявив на брифінгу керівник апарату голови Служби безпеки України Ігор Гуськов.

Він повідомив, шо українські спецслужби перехопили радіопереговори російських спецслужб від 28-го листопада, тобто після захоплення українських кораблів, у яких йдеться про монтаж оприлюднених українською розвідкою переговорів від 25-го числа.

«Інформація, яку ми демонструємо, залишається для нас самих загадкою. Ми не виключаємо, що вона може бути прологом нової, більш цинічної провокації, російських спецслужб», - сказав Гуськов.

За його словами, 28 листопада були перехоплені чергові радіопереговори офіцера ФСБ РФ та командира російського корабля прикордонної служби капітана Саляєва - командира корабля «Дон», який здійснив таран українського буксира.

Представник СБУ констатує, що «з переговорів вбачається, що офіцер ФСБ контролює гучність звучання двох речень, які раз за разом ретранслюються з борту корабля «Дон», а наприкінці розмови російський офіцер зазначає часові відмітки 2:30, 2:35 іншого запису, що виступає для нього еталоном».

«Ці відмітки, а також речення «Во все сводки попадем» та «Кто скажет, что теперь не снимут с должности?» взято з фрагменту інших радіопереговорів, які були оприлюднені Генштабом Збройних сил України 26 листопада між посадовими особами оперативної служби ВМФ РФ та командуванням російських військових кораблів, які переслідували українські кораблі. Це підтверджує, що російське керівництво віддає наказ здійснити таран. Також у переговорах (оприлюднених 26-го листопада) зазначається, що два російських кораблі зіткнулися між собою», - сказав Гуськов/

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Він також висловив подив, чому росіяни не зашифрували канали зв’язку, коли зрозуміли, що їх прослуховують.

«Будь-яка спецслужба, коли противник починає слухати її переговори, одразу змінює канал зв’язку, або переходить у шифрований режим. Здається, що росіяни, дотримуючись цього правила на Донбасі, цього разу ніяк не реагують (на прослуховування - УНІАН). Ми маємо дві версії: це зроблено навмисно, а самі радіопереговори є спектаклем, щоб підштовхнути Головне управління розвідки Міноборони України або СБУ до оприлюднення переговорів в якості доказів злочинних дій Кремля. Тому ми не виключаємо, що спецслужб РФ можуть миттєво випустити власний сюжет, як готувався цей спектакль, а в результаті дискредитувати наші спецслужби з метою спровокувати недовіру до радіоперехоплень, які СБУ та розвідка оприлюднювали раніше», - вважає Гуськов.

Інша версія, на його думку, «нехтування правилами протидії радіорозвідці - це або примітивізм у роботі, або звичайна дурість у солсберійському стилі».

«Перехоплені 28 листопада радіопереговори свідчать, що спецслужби РФ намагаються відновити акустичну обстановку, у якій відбувався таран українських кораблів: від російського офіцера на борту «Дону» додається гучності, яка була близька до реальних переговорів від 25 листопада, що необхідно для фальсифікування нового запису чи записів, щоб завуалювати російський напад на українські кораблі як відповідь на збройну провокацію наших суден», - сказав представник СБУ.

Він зауважив, що подібні прийоми росіяни вже не одноразово використовували для приховування своїх злочинів на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполя.

У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Після обстрілів та штурму російським спецназом у полон потрапили всі 24 українці, які перебували на суднах, шестеро з них поранені.

Всі полонені українці були заарештовані так званим "судом" у Криму. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).