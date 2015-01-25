У керівництві ОБСЄ запропонували провести на Донбасі миротворчу операцію

Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ, депутат фінського парламенту від Коаліційної партії Ілкка Канерва хотів би обговорити можливість проведення в Україні міжнародної операції з урегулювання кризи або миротворчої операції.

Про це він повідомив в інтерв'ю суботньої телепрограми Yle.

Така дискусія, на думку Канерва, необхідна, оскільки конфлікт продовжує розширюватися.

Канерва вважає проблематичним те, що ОБСЄ складно стежити за ситуацією на Сході України. "ОБСЄ присутня на території Східної України у якості цивільної неозброєної організації. Але чи не пора вже, щоб запобігти ескалації й поширенню війни, обговорити дуже серйозно, на міжнародному рівні необхідність проведення миротворчої або кризової операції, щоб уникнути руйнувань і жертв, які збільшуються?", - наголосив він.

На думку представника ОБСЄ, суть у цьому випадку була б у тому, що міжнародне співтовариство могло б діяти в Україні й у плані самооборони.

Читайте такожГенсек ООН звинуватив бойовиків у порушенні угод після обстрілу МаріуполяКанерва закликає міжнародні сили взяти на себе серйозну відповідальність за дії в плані врегулювання ситуації в Україні. А ситуація, на думку Канерва, погіршується, тому «необхідно застосувати жорсткішу зброю в дискусії щодо української кризи».

Він визнає, що ОБСЄ, зі свого боку, було б необхідно підтвердження свого мандата і збільшення своїх сил в Україні. "Це нелегкий шлях, оскільки серед країн-членів ОБСЄ немає повного взаєморозуміння в просуванні цього питання", - сказав Канерва.