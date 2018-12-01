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У Німеччині закликали закрити порти для російських кораблів

00:31, 01 грудня 2018
Політика
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REUTERS

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Про це повідомляє Reuters. З такою ініціативою виступив генеральний секретар німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер.

На його думку, подібна міра стане гідною відповіддю на конфлікт у Керченській протоці.

Раніше країни G7 у спільній заяві щодо конфлікту в Керченській протоці закликали Росію і Україну до припинення ескалації.

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Теги: #Німеччина#G20