У Німеччині закликали закрити порти для російських кораблів

Подібний захід стане гідною відповіддю на конфлікт в Керченській протоці.

У Німеччині закликали ЄС та США закрити свої порти для російських кораблів, що приходять з Азовського моря.

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Про це повідомляє Reuters. З такою ініціативою виступив генеральний секретар німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер.

На його думку, подібна міра стане гідною відповіддю на конфлікт у Керченській протоці.

Раніше країни G7 у спільній заяві щодо конфлікту в Керченській протоці закликали Росію і Україну до припинення ескалації.