У Німеччині закликали закрити порти для російських кораблів
00:31, 01 грудня 2018Політика
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Подібний захід стане гідною відповіддю на конфлікт в Керченській протоці.
REUTERS
У Німеччині закликали ЄС та США закрити свої порти для російських кораблів, що приходять з Азовського моря.
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Про це повідомляє Reuters. З такою ініціативою виступив генеральний секретар німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауер.
На його думку, подібна міра стане гідною відповіддю на конфлікт у Керченській протоці.
Раніше країни G7 у спільній заяві щодо конфлікту в Керченській протоці закликали Росію і Україну до припинення ескалації.
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