Прикордонники не пропускатимуть до України росіян, що не зможуть підтвердити мету поїздки

Прикордонники перевіряють попередні поїздки росіян в Україну і з'ясовують, чи не порушували вони українське законодавство.

Українські прикордонники не пропускатимуть в Україну під час дії воєнного стану тих громадян Російської Федерації, що не зможуть підтвердити мету поїздки.

Про це в ефірі телеканалу "112-Україна" сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Він сказав, що в усіх пунктах пропуску здійснюється посилений прикордонний контроль, і що у відповідності до законодавства про правовий режим воєнного стану також діє особливий режим в'їзду-виїзду.

"Під час перетину кордону іноземцями та особами без громадянства, в тому числі і громадянами Російської Федерації прикордонники здійснюють посилене інтерв'ювання з ними. Також виокремлюються групи ризиків, які можуть бути причетні до дестабілізаційних заходів на території України. Для цього ми перевіряємо їхні попередні поїзди в Україну, чи не порушували вони українське законодавство, чи не відвідували до цього тимчасово окуповані території України", - заявив Демченко.

Також він сказав, що відбувається тісна взаємодія з усіма правоохоронними органами і такі особи перевіряються через усі наявні бази даних.

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"У разі правових підстав, а також у разі не підтвердження мети поїздки іноземцями в Україну, таким особам відмовляється у праві в'їзду в Україну", - заявив речник.

Він додав, що ті особи, які мають дипломатичний статус в Україні або є обслуговуючим персоналом транспорту, мають документи, що підтверджують постійне або тимчасове проживання на території України, або які їдуть з поїздками гуманітарного характеру (смерть або хвороба близьких родичів), мають виключення щодо дозволу на перетин кордону.

Демченко також сказав, що серед виокремлених груп ризику більш пильна увага приділяється тим росіянам, котрі "можуть створювати певні осередки, які можуть нести у майбутньому дестабілізаційні заходи, направлені на підрив інтересів України".

Як повідомляв УНІАН, Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що громадянам чоловічої статі з Російської Федерації віком від 16 до 60 років обмежений в'їзд на територію України у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України. Президент України Петро Порошенко доручив впродовж 24 годин підготувати пропозиції щодо вимоги до реєстрації іноземців, які перетинають кордон України.