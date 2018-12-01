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За добу в Україну не впустили 100 росіян, до РФ - майже 40 українців

12:49, 01 грудня 2018
Політика
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За добу до України не впустили майже 100 росіян / фото facebook.com/pg/DPSUkraine

Про це представник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"З початку дії заборони на в'їзд на територію України не пропустили 99 росіян. Переважна більшість з них не могли підтвердити мету своїх поїздок, частина з них не мала відповідних документів для в'їзду в Україну. Ще була частина тих, хто перевищив термін перебування в нашій державі", - зазначив Демченко.

У той же час в ДПСУ повідомили, що понад 780 росіян перетнули кордон.

Він також додав, що попри заяви РФ про те, що вона не буди вводити дзеркальних дій по стосовно українців, тільки протягом вчорашньої доби до Росії не впустили 40 громадян України. У цілому за останні три дні ця цифра сягає понад 110 осіб.

Також у відомстві зазначили, що лише протягом вчорашнього дня російська сторона не пропустила на свою територію майже 40 українців.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада голова Держприкордонслужби Петро Цигикал заявив, що у зв'язку з запровадженням воєнного стану в 10 областях громадянам чоловічої статі з РФ віком від 16 до 60 років обмежено в'їзд на територію України.

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Теги: #Росія#росіяни#заборона в'їзду в Україну