Трюдо закликав Путіна звільнити полонених українських моряків

Канадський прем'єр також закликав президента РФ створити можливість для вільного проходження українських суден через Керченську протоку.

Прем'єр-міністр Канади Джасті Трюдо під час розмови з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним закликав звільнити полонених українських моряків.

Про це канадський прем'єр сказав на прес-конференції після саміту "Великої двадцятки" в Буенос-Айресі, що транслювалася на канадському каналі CBC News.

Він зазначив, що 30 листопада вранці на першій зустрічі лідерів особисто поговорив з російським президентом.

"Я скористався моментом, щоб безпосереднього поговорити з президентом Путіним з метою тиску на нього у зв’язку з нашою стурбованістю щодо ситуації в Азовському морі і долі українських моряків, яких було взято в полон. Я попросив його звільнити українських моряків і дати можливість вільного проходження суден в Азовське море", - наголосив Трюдо.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених було заарештовано так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".