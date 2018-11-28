У Криму заарештували всіх затриманих українських моряків на 2 місяці (відео)

Під арешт потрапили 24 українці, зокрема командири кораблів і співробітник СБУ.

«Суди» у Криму заарештували всіх затриманих українських моряків на 2 місяці.

Про це повідомляє російське видання «Дождь».

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«Суди в Криму заарештували на два місяці всіх 24 військових моряків з українських кораблів, затриманих після перестрілки в Чорному морі», - зазначив кореспондент російського ЗМІ.

Серед заарештованих - командири кораблів Богдан Небилиця і Олег Мельничук, командир дивізіону Денис Гриценко і співробітник СБУ Андрій Драч.

Андрій Драч в суді заявив, що не збирався незаконно перетинати кордон Росії та «створювати агресію». За його словами, про перетин кордону він дізнався, коли почався обмін радіоефіром з російськими прикордонниками.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", яка здійснювала плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь.

У командуванні ВМС України зазначили, що про намір здійснити перехід заздалегідь була поінформована російська сторона відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, унаслідок чого він був пошкоджений. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Шестеро українських військовослужбовців дістали поранення, 24 - опинилися у полоні.

Арештованих моряків звинувачують в незаконному перетині кордону за 1 ч. ст. 322 Кримінального кодексу Росії. Міністерство юстиції України звернулося до Європейського суду з прав людини щодо необхідності захисту і звільнення захоплених Росією українських моряків.