У Раді назвали плюси від введення воєнного стану в Україні

Весь світ повинен зрозуміти, наскільки наразі серйозна і трагічна ситуація для України, вважає нардеп.

Вперше за 4,5 роки війни проти Росії, Україна нарешті отримала прямий, відкритий і визнаний самою РФ акт військової агресії. Необхідно скористатися цим фактом для введення воєнного стану та привернення уваги Європи.

Таку думку висловив народний депутат Олександр Бригинець (БПП), передає «Обозреватель». За його словами, саме реагуючи на введення воєнного стану, багато країн світу більш серйозно поставляться до російсько-українського конфлікту.

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"Пам'ятаєте 2014 рік, коли деякі політичні лідери кричали: ні в якому разі не стрельніть там, тому що ми вибори зірвемо і для нас вибори – це найважливіше. І тоді, в березні 2014 року, військовий стан не було введено в тому числі через те, що багато політиків хотіли, аби відбулися президентські вибори і вони там перемогли", – нагадав Бригинець.

Він додав, що ще однією причиною, через яку так і не було введено воєнний стан в 2014 році, був той факт, що в.о. президента не мав права вносити подібні укази, оскільки згідно з Конституцією право на це є тільки у президента України.

"І на жаль, в той момент, коли була відкрита, а потім і визнана, агресія РФ проти України в Криму, воєнний стан не було введено. Потім почалися події на Донбасі, від яких Росія відхрестилася, вона прикидалася помічником, гарантом, ким завгодно, але вона не визнавала своєї військової присутності ", – додав депутат.

"І ось сьогодні, через чотири роки після тих подій, ми маємо факт визнання Росією своєї агресії проти України. У цій ситуації Україна повинна була якось відреагувати. Як на мене, найбільш адекватною реакцією є введення воєнного стану і всі подальші дії, які виходять з нього", – підкреслив Бригинець.

Він акцентував увагу на тому, що весь світ повинен зрозуміти, наскільки це серйозна і трагічна ситуація для України. А введення воєнного стану саме є одним з відповідних сигналів.

"Коли інші країни побачать, як ми реагуємо на цю проблему, їх позиція теж загостриться. А то коли вони дивляться по телевізору, як наші депутати виступають проти введення воєнного стану... ну як їм розповісти, що нардепи торгуються за порядок виступів?!" – обурився народний депутат.