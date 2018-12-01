Порошенко розповів про зроблені кроки у перші дні воєнного стану

Президент Петро Порошенко підкреслив, що Росія не відмовиться від агресивних намірів стосовно України та продовжуватиме випробовувати світ на міцність, й тому наша держава продовжуватиме посилювати військо сучасними засобами озброєння та військової техніки.

Президент Петро Порошенко заявив, що оборонно-промисловий комплекс України переведено на особливий режим роботи, посилено охорону об’єктів критичної інфраструктури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це він сказав під час урочистої церемонії передачі особовому складу Збройних сил України озброєння та військової техніки.

За словами президента, у відповідь на агресію РФ Україна продовжуватиме посилювати військо сучасними засобами озброєння та військової техніки.

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«Наша внутрішня правильна відповідь – це посилення українського війська сучасними засобами озброєння та військової техніки, у першу чергу - засобами протиповітряної оборони: зенітно-ракетними комплексами та винищувачами», - сказав Порошенко.

Глава держави нагадав, що у відповідь на загрозу розширення російської агресії в 10 областях України було запроваджено воєнний стан.

«Наголошую, що цей превентивний крок жодним чином не спрямований на згортання конституційних прав і обов’язків громадян, не зачіпає жодних свобод. Він розширює можливості Збройних сил і всього сектору безпеки швидко реагувати на загрози, що наростають як сніжний ком», - зазначив він.

За словами глави держави, зараз здійснюється посилення охорони державного кордону з РФ та адміністративної межі з Кримом, віддано накази про переведення оборонно-промислового комплексу на особливий режим роботи.

«Посилюється охорона та оборона об’єктів критичної інфраструктури: атомних та гідроелектростанцій; об’єктів хімічної промисловості; портів України на Чорному та Азовському морях. Будуть вжиті всі необхідні заходи для посилення протиповітряної оборони, що прикриває від ударів з повітря важливі державні об’єкти, промислові райони, адміністративні центри та угруповання військ», - повідомив президент.

Крім того, за його словами, приводяться у повну готовність об’єкти єдиної державної системи цивільного захисту і всі її складові. Також відбудуться військові навчання і проводиться передислокація військових підрозділів в чіткій відповідності до Стратегічного плану застосування Збройних сил України; в областях, де оголошено воєнний стан, почалося проведення навчальних зборів з резервістами та територіальною обороною.

«Воєнний стан – це превентивний захід. Він вводиться вперше в новітній українській історії і строком лише на 30 днів. Цей час буде використаний, аби зменшити наші загрози, зміцнити нашу оборону і здатність захистити громадян від удару ворога. Він більше не має бути несподіваним. Ми зможемо обмежитися переліченими заходами, і його продовження, я сподіваюся, не буде потрібно», - зауважив глава держави.

Президент підкреслив, що Україна йде своїм шляхом.

«Наш шлях - до Євросоюзу і до повномасштабного членства в НАТО, до зміцнення незалежності і високих стандартів безпеки, економіки і соціального захисту. Ніхто не зможе зупинити нас, бо Україна є суверенною і незалежною державою, а в України є патріотичні, мужні, добре підготовлені і озброєні ЗСУ. Кожного дня ми підтверджуємо нашу незалежність. Вільній незалежній європейській Україні – бути», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, з 26 листопада на 30 діб запроваджено воєнний стан у 10 областях України, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.