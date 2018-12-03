Семенченко спростував інформацію про його затримання в Грузії (відео)

Також Семенченко стверджує, що ніякого відношення до акцій місцевої опозиції затримані українці не мають.

Народний депутат України від Об'єднання "Самопоміч" та екс-керівник добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко спростував інформацію про те, що він був одним із затриманих зі зброєю в Грузії українців.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Інформація про те що мене нібито хтось десь затримував – фейк. Інформація що я «вилетів з Грузії в невідомому напрямку» - фейк», - написав депутат.

Також Семенченко стверджує, що ніякого відношення до акцій місцевої опозиції затримані українці не мають і не відвідували їх.

«Українців нібито «затримали під час закупівлі зброї». Фейк- їх затримали в готелі і далі (зі слів адвокатів) у одного нібито знайшли патрони, в іншого пістолет, у третього знову патрони і так далі», - написав депутат.

Наразі, за його даними, адвокати затриманих чекають рішення слідчого, і підозра поки ще нікому не оголошено.

Читайте такожГрузинська опозиція буде домагатися скасування результатів президентських виборів

Нагадаємо, 2 грудня голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа повідомив, що у Грузії затримали Семенченка. За даними Ківи, депутат уникнув арешту завдяки своєму дипломатичному паспорту і вилетів з Грузії у невідомому напрямку. Про затримання Семенченка у Грузії із посиланням на свої джерела також повідомили радник президента України Юрій Бірюков та журналіст Андрій Дзиндзя.

Як повідомляв УНІАН, в суботу, 1 грудня, у Тбілісі в готелі "Альянс" затримали 6 громадян України. Також поширювалась інформація про затримання колишнього військовослужбовця Грузії Луки Чхетія, який воював на сході України. До цього він двічі побував в Афганістані з миротворчою місією. Його сім'я говорить, що Чхетія приїхав, щоб в неділю бути присутнім на акції об'єднаної опозиції. Його затримання вони пов'язують з політичною розправою.

Тим часом заступник директора департаменту - начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у мікроблозі Twitter повідомив, що консул перевіряє інформацію про затримання в Грузії громадян України.