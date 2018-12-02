МВС Грузії підтвердило затримання шістьох українців, у яких при обшуках знайдено зброю

За даними грузинського відомства, затриманим інкримінують протиправне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв.

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Грузії підтверджує затримання шести українських громадян і одного грузина на вулиці Ліхаурській у Тбілісі.

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Як відзначають в МВС, розслідування ведеться за 3-ю і 6-ю частинами статті 236 КК Грузії, йдеться про протиправні придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв групою осіб, передає «Грузія Online».

У відомстві нагадали, що операція із затримання була проведена на світанку в тбіліському готелі «Альянс».

"Під час обшуків було вилучено пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю і різні боєприпаси", - відзначили в МВС Грузії.

Як повідомляв УНІАН, в суботу, 30 листопада, у Тбілісі в готелі "Альянс" затримали 5 громадян України, в тому числі колишнього військовослужбовця Грузії Луку Чхетія, який воював на сході України. До цього він двічі побував в Афганістані з миротворчою місією. Його сім'я говорить, що Чхетія приїхав, щоб в неділю бути присутнім на акції об'єднаної опозиції. Його затримання вони пов'язують з політичною розправою.

Тим часом заступник директора департаменту - начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у "Твіттері" повідомив, що консул перевіряє інформацію про затримання в Грузії громадян України.