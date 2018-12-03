Росіяни стали менше їздити в Україну після введення обмежень - ДПСУ

За минулу добу в областях, де введено воєнний стан, не були пропущені 77 громадян РФ.

У Державній прикордонній службі України повідомили, що з моменту введення обмежень на в'їзд кількість громадян РФ, які бажають в'їхати на територію України, зменшилася в два рази.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив Андрій Демченко, прес-секретар ДПСУ.

За його словами, за минулу добу в областях, де введено воєнний стан, не були пропущені 77 громадян РФ. Переважна більшість не пустили через те, що вони не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну, в частини не було належних документів або перевищено термін перебування в Україні.

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"Те, що я спостерігаю за останні дні, потік бажаючих громадян РФ в'їхати в Україну зменшився. Якщо ще приблизно два тижні тому середньодобовий потік становив від 2,5 тис. до 3 тис. громадян РФ, то зараз він досягає орієнтовно 1,3 тис. – 1,5 тис. осіб", - повідомив Демченко.

У той же час, за словами Демченко, за останні 5 днів близько 150 українцям відмовили у в'їзді на територію РФ. "Притому, коли українські прикордонники не пропускають іноземця, то іноземцям надається картка відмови, де чітко зазначається, на підставі якого законодавства і чому особа не пропущена. Нашим співвітчизникам на російському кордоні безпідставно відмовляють, не пояснюючи причини відмови, і ніякі документи їм також не видаються", - додав прес-секретар ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що громадянам чоловічої статі з Російської Федерації у віці від 16 до 60 років обмежений в'їзд на територію України у зв'язку з введенням військового стану в 10 областях України.