Україна заборонила в'їзд чоловікам-росіянам віком від 16 до 60 років

Порошенко доручив впродовж 24 годин підготувати пропозиції щодо вимоги до реєстрації іноземців, які перетинають кордон України.

Голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал заявив, що громадянам чоловічої статі з Російської Федерації віком від 16 до 60 років обмежено в'їзд на територію України у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на нараді щодо посилення обороноздатності за участі президента України Петра Порошенка.

Цигикал розповів, що у пунктах пропуску здійснюються посилені заходи контролю.

"На сьогодні обмежено в'їзд іноземців, перш за все, громадян Російської Федерації. Не пропускають громадян Російської Федерації - осіб чоловічої статі віком до 60 років", - сказав голова ДПСУ.

При цьому він зауважив, що під час пропуску громадян України на кордоні ніяких обмежень не існує.

"У разі виникнення обстановки гуманітарного характеру, пропуск громадян Російської Федерації, які їдуть, наприклад, на похорони чи з якоюсь іншою гуманітарною метою, ми їх пропускаємо", - додав Цигикал.

При цьому президент України отримав від Цигикала ствердну відповідь на запитання: "Чи правильно я розумію, що це заходи, які перешкоджають Російській Федерації формувати тут загони приватних армій, які насправді є представниками Збройних сил Російської Федерації, і не дати їм провести операції, які вони намагалися провести в 2014 році? Тобто ще раз, чоловіча стать (віком) 16-60, застосовується відповідне обмеження крім гуманітарних випадків, які будуть чітко виписані в інструкції".

Читайте такожРежим воєнного стану мовою цифр, а не емоцій

"І я би посилив вимоги до реєстрації особливо в областях, в яких введений воєнний стан щодо громадян Російської Федерації. Пропозиції прошу внести мені протягом 24 годин на затвердження", - наголосив Порошенко.

Також Цигикал зазначив, що "в районів операції Об'єднаних сил посилено режимні заходи, в тому числі і на зеленому кордоні та в інших прикордонно-контрольованих районах". Спільно з національною поліцією створюються додаткові контрольні пости при в'їзді в прикордонні райони з метою перевірки транспортних засобів.

Як повідомив "Громадському" заступник голови ДПСУ Андрій Демченко, заборона на в'їзд росіянам діятиме поки лише на час воєнного стану, тобто до 26 грудня.

Довідка УНІАН. В Україні 28 листопада набрав чинності закон про затвердження указу президента «Про запровадження воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях низки областей, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.