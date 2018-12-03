Генсек НАТО прокоментував застосування Росією сили проти українських кораблів

Столтенберг наголосив, що виправдання такому застосуванню сили немає.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг засудив застосування Росією сили проти українських кораблів поблизу Керченської протоки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції напередодні початку засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

«Росія нещодавно захопила українські кораблі та моряків поблизу Керченської протоки. Немає виправдання такому застосуванню сили», - заявив він.

«Ми закликаємо Росію до спокою та стриманості», - додав Столтенберг.

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Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".