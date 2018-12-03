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Генсек НАТО прокоментував застосування Росією сили проти українських кораблів

12:31, 03 грудня 2018
Політика
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REUTERS

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг засудив застосування Росією сили проти українських кораблів поблизу Керченської протоки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції напередодні початку засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі.

«Росія нещодавно захопила українські кораблі та моряків поблизу Керченської протоки. Немає виправдання такому застосуванню сили», - заявив він.

«Ми закликаємо Росію до спокою та стриманості», - додав Столтенберг.

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Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".

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Теги: #Росія#Україна#Столтенберг#кораблі#ВМС України