Порошенко вимагає від Росії негайного звільнення українських моряків

Глава держави закликає Росію припинити беззаконня щодо українських військових.

Президент України Петро Порошенко вимагає від влади Російської Федерації негайного звільнення українських військовополонених і суден, захоплених поблизу Керченської протоки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на форумі «70 років загальної декларації прав людини: порядок денний для України».

Він наголосив, що Україна зазнала акту агресії, коли російські військові напали на українські судна поблизу Керченської протоки.

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«Зараз я як президент, уповноважений з прав людини Людмила Денісова, Верховна Рада, яка прийняла відповідну резолюцію, уряд України докладаємо усіх можливих зусиль, об'єднавши увесь світ навколо цього, для того, щоби визволити українських військовополонених», - сказав Порошенко.

У цьому зв'язку він зазначив, що Європейський суд з прав людини у безпрецедентно короткі терміни виніс термінове і важливе рішення. «Він зобов'язав Росію надати інформацію щодо захоплення моряків, юридичних підстав їхнього утримання, місця їхнього утримання, спричинених поранень, наданої медичної допомоги», - сказав президент.

«Цю інформацію, відповідно до рішення суду, Російська Федерація за зверненням України має надати сьогодні. Ми сподіваємося, що це відбудеться, і беззаконня, яке коїться щодо наших моряків, нарешті буде припинено. Наголошую, що повна брехня, що вони є кримінальні злочинці. Відповідно до міжнародного права, до Женевської конвенції, вони мають статус військовополонених, і ми вимагаємо негайного звільнення і повернення в Україну як військових моряків України, так і військових кораблів», - наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців.

Троє з них отримали поранення. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені українці були заарештовані так званим "судом" у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".