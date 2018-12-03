На українських військових в "Лефортово" чинять тиск для отримання зізнань – адвокат

На думку адвоката, ФСБ "буде робити все, щоб така ситуація тривала як можна довше", щоб спробувати отримати від українських військових свідчення.

На захоплених ФСБ українських військовослужбовців, які в даний час знаходяться в московському слідчому ізоляторі «Лефортово», чинять психологічний тиск з метою отримання зізнань.

Таку думку висловив російський адвокат Микола Полозов, коментуючи перешкоди, з якими стикаються адвокати українських військових при спробі отримати доступ до підзахисних, передає "Крим.Реалії".

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«Ситуація дуже проста: на військовополонених виявляється психологічний тиск, їх намагаються дезорієнтувати, вони повністю відрізані від зовнішнього світу, вони не знають, що відбувається зовні», – сказав Полозов.

На думку адвоката, ФСБ «буде робити все, щоб така ситуація тривала як можна довше», щоб спробувати отримати від українських військових свідчення.

Раніше повідомлялося, що 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двох катерах "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українським кораблям, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" в Криму, після цього їх відправили в московські слідчі ізолятори "Лефортово" і "Матроська тиша".