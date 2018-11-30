Захоплених українських моряків переводять в московське СІЗО

У Росії не уточнили, скільки українців переводять до Москви.

Захоплених українських моряків, незаконно заарештованих після агресії Росії в Керченській протоці, переводять в один з московських СІЗО.

Про це повідомила ТАСС "уповноважений" з прав людини в Криму Людмила Лубіна.

«Командний склад переводять до Москви <...> Велика група створена з московських слідчих, з наших слідчих (які будуть вести справи затриманих — ред.)», — сказала вона.

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Лубіна не уточнила, скільки українців переводять до Москви. Вона підкреслила, що скарг від них не надходило.

Раніше повідомлялося, що вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двох катерах "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

Після обстрілу і штурму російським спецназом в полон потрапили 24 українці, які перебували на судах. Всі полонені українці були заарештовані так званим "судом" в Криму. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років).