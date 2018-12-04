У Раді заговорили про український "список Магнітського" через захоплення моряків

Санкції проти Росії мають бути жорсткішими, вважає позафракційний нардеп.

В грудні будуть продовжені санкції проти Російської Федерації, і дуже важливо, щоб була можливість апелювати до опції "або поверніть моряків, або санкції будуть жорсткішими".

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив позафракційний народний депутат Борислав Береза.

"В грудні будуть продовжені санкції проти Росії. Зараз дуже важливо, щоб ми змогли апелювати: або нам будуть повернуті хлопці, або треба намагатися, щоб ці санкції були більш потужними. Це – перше. По-друге, дійсно, для Путіна треба робити дискомфортні умови. Іншого не може бути. Тому що санкції – це те, на чому він майже останній рік працює, щоб їх зняти. Тому – посилення санкцій. Тому – намагання працювати на всіх фронтах саме в дипломатичному русі", - сказав Береза.

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Він зазначив, що погоджується на сто відсотків, що "список Магнітського" повинен бути проголосований.

"Але ми про це кажемо дуже давно. На жаль, коаліція його чогось не ставить. Поставте – ми проголосуємо, ми це підтримаємо. І ще одне. Хто повинен попасти в цей "список Магнітського"? Всі бачать ці кадри. Людина, яка супроводжує нашого українця полоненого, вона теж там повинна бути. Суддя, який надав – теж. І будь-хто з них, хто поїхав до Туреччини, – його там приймають. Тому що Інтерпол працює. Поїхав в Європу – там приймають. Людина, яка перевозить наших полонених – теж", - додав Береза.

Він зауважив, якщо журналісти змогли знайти "солсберецьких шпілі-вілі", то цих "посіпак" теж можна знайти.

Береза наголосив, що всі повинні зрозуміти, що будь-хто, хто несе загрозу українцям, будь-хто, хто робив тиск на українських хлопців - повинен відповідати.

"І останнє. Не треба ані героїзувати хлопців, ані робити з них зрадників. Треба повернути, а потім розбиратися. Щоб не була історія, як із Савченко чи з кимось іншим. Тому що це дуже важливо. Розберемося, коли повернемо їх. Зараз вони українці, які знаходяться в полоні. Головне питання – повернути додому", - завершив Береза.