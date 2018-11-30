Це пекло, Херсонщина на межі втрати державності – голова ТСК у справі Гандзюк

Борислав Береза за підсумками виїзного засідання ТСК заявив про отримання інформації про контрабанду, сепаратизм, наркотрафік, поголовну корупцію і співпрацю влади з криміналітетом в регіоні.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яку створили після смерті співробітниці Херсонської міськради, активістки Катерини Гандзюк, в четвер, 29 листопада, провела виїзне засідання у Херсоні. Голова комісії Борислав Береза заявив про те, що після отриманої на засіданні інформації можна говорити про «всі ознаки загрози втрати національної державності» у регіоні.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Те, що відбувається у Херсонській області, це не проблема, а повний п.... Ми в шоці. Приїхали розбиратися у справі Каті Гандзюк і копнули глибше. Інформація, отримана нашою ТСК, лякає. Від контрабанди до сепарів, від наркотрафіку до глобальної корупції, від спайки влади з криміналом до вирубки лісу, від співпраці з окупаційною владою Криму до впливу втікачів регіоналів на регіон. Те, що тут відбувається, - це не дно. Це гірше», - заявив депутат.

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Береза зазначив, що в регіоні є загроза втрати національної державності і запропонував ввести замість військового становища, яке «не дало поліпшень», надзвичайний стан.

«Тут треба вводити надзвичайний стан, тому що воєнний стан поліпшень не дав. За свідченням повноважного представника президента в АР Крим Бориса Бабіна, є факти небезпеки в плані Нацбезпеки і всі ознаки загрози втрати національної державності. Пекло, пекло і ще раз пекло», - підкреслив голова комісії.

Варто зазначити, що комісія сьогодні продовжує свою роботу в Херсоні.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя керуючої справами Херсонської міськради Гандзюк. Жінку з хімічним опіком понад 30% тіла госпіталізували. Гандзюк перебувала на лікуванні в Київському міському опіковому центрі. Поліція кваліфікувала напад на чиновницю як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю.

За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк були затримані шестеро осіб. У серпні з-під варти звільнили одного з підозрюваних - Миколу Новікова - у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину. Під вартою утримують Сергія Торбіна і Микиту Грабчука, решті - В'ячеславу Вишневському, Володимиру Васяновичу і Віктору Горбунову - суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобових домашніх арештів.

4 листопада Гандзюк померла. 5 листопада у прес-службі МВС повідомили, що поліція передала справу щодо виконавців нападу на Гандзюк до СБУ, яка займається розслідуванням щодо встановлення замовників злочину.

Крім того, 12 листопада суд до 3 грудня арештував ще одного підозрюваному у співучасті у вбивстві Гандзюк - Ігоря Павловського, який був колишнім помічником народного депутата від "БПП" Миколи Паламарчука.