В Одеській області заборонено вихід у Чорне море маломірних плавзасобів

Відповідне рішення ухвалене у зв'язку зі складною ситуацією в Чорному і Азовському морях після захоплення російськими військовослужбовцями українських моряків і кораблів у районі Керченської протоки.

В Одесі та Одеській області з 1 грудня заборонено вихід у Чорне море маломірних плавзасобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, з огляду на складну ситуацію в Чорному і Азовському морях, захоплення російськими військовослужбовцями українських моряків і кораблів, стосовно громадян України і зараз можливі подібні провокації.

Відзначається, що навігація маломірних плавзасобів на водних об'єктах закрита з 1 грудня, і вихід на воду на маломірних плавзасобах забороняється.

Читайте такожВ Україні введено воєнний стан у 10 областях (карта)

Підкреслюється, що громадяни мають дотримуватися відповідних вимог постанови Кабінету міністрів «Про прикордонний режим» і наказу МВС України «Про затвердження додаткових тимчасових режимних обмежень в контрольованих прикордонних районах».

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з агресивними діями Росії, яка захопила три українські військові кораблі в районі Керченської протоки, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів.

Воєнний стан введено у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії до 26 грудня.