В Одеській області заборонено вихід у Чорне море маломірних плавзасобів
В Одесі та Одеській області з 1 грудня заборонено вихід у Чорне море маломірних плавзасобів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, з огляду на складну ситуацію в Чорному і Азовському морях, захоплення російськими військовослужбовцями українських моряків і кораблів, стосовно громадян України і зараз можливі подібні провокації.
Відзначається, що навігація маломірних плавзасобів на водних об'єктах закрита з 1 грудня, і вихід на воду на маломірних плавзасобах забороняється.
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Підкреслюється, що громадяни мають дотримуватися відповідних вимог постанови Кабінету міністрів «Про прикордонний режим» і наказу МВС України «Про затвердження додаткових тимчасових режимних обмежень в контрольованих прикордонних районах».
Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з агресивними діями Росії, яка захопила три українські військові кораблі в районі Керченської протоки, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів.
Воєнний стан введено у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії до 26 грудня.