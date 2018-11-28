В Україні введено воєнний стан у 10 областях (карта)

28 листопада глава держави підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні», яким вводиться відповідний правовий режим на 30 днів в 10 областях України до 26 грудня 2018 року.

Офіційний друкований орган Верховної Ради України оприлюднив закон України про затвердження указу президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та указ президента України про введення воєнного стану в Україні. Відповідні документи опубліковані на сайті «Голосу України». Читайте такожГолова Верховної Ради підписав закон про воєнний стан в Україні Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в низці областей України на 30 днів. За це рішення проголосували 276 народних депутатів. Воєнний стан введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня 2018 року. 28 листопада Порошенко підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні».

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