Агресія РФ на Азові: Україна підготувала підозри ще десятьом російським військовикам

За словами Сарган, за 7 днів зібрано 17 томів доказів вчинення Російською Федерацією агресії по відношенні до українських ВМС ЗСУ

Україна планує повідомити про підозру в причетності до агресії щодо корабельної групи Військово-морських сил Збройних сил України ще понад десятьом російським військовослужбовцям.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Найближчим часом планується повідомити про підозру понад 10-м військовослужбовцям Чорноморського флоту Російської Федерації, прикордонної служби ФСБ РФ та Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ЗС РФ від молодшого офіцерського складу до генералів», - підкреслила вона.

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За даними Сарган, під час досудового розслідування зібрано 17 томів доказів вчинення Російською Федерацією агресії по відношенні до українських ВМС ЗСУ. Зокрема, допитано 75 свідків, трьох потерпілих - родичів поранених військовослужбовців, проведено 51 огляд документів та інтернет сайтів та два огляди суден (Горловку та Балту), які повернулись до порту Одеси.

Окрім того, отримано докази радіоперемовин між кораблями Чорноморського флоту Російської Федерації, прикордонної служби ФСБ РФ та Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ЗС РФ з приводу агресивних дій, нападів на кораблі ВМС ЗСУ та членів екіпажу та відібрано зразки голосу у основних свідків.

За результатами слідчих дій повідомлено про підозру вісьмом особам, отримано ухвали суду про затримання вказаних підозрюваних з метою приводу для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених було заарештовано так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли в московські слідчі ізолятори "Лефортово" і "Матроська тиша".