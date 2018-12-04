У Путіна назвали захоплені кораблі ВМС України "речовими доказами"

Водночас прес-секретар президента РФ не зміг повідомити, де зараз перебувають захоплені катери ВМС ЗСУ.

У Кремлі заявили, що захоплені українські кораблі є «речовими доказами».

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН, куди перебазувала Росія в окупованій Керчі українські катери «Нікополь» і «Бердянськ» і чи віддасть їх російська сторона в тому ж вигляді, як вони потрапили в російські руки.

«Я не можу відповісти на ваше запитання. Це не входить в поле уваги (Кремля). Це скоріше прерогатива слідчих органів, які ведуть слідство і пред'являють звинувачення і потрібно звертатися до них, щоб дізнатися. Наскільки ми розуміємо - ці кораблі, ці катери є речовими доказами і стосуються справи, яке зараз ведеться», - сказав Пєсков.

«Де вони я не можу сказати, вам потрібно звертатися до слідчих органів», - додав він.

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Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що катери зникли з причалу, де були пришвартовані після захоплення і там залишився тільки буксир.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполя.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всіх полонених було заарештовано так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли в московські слідчі ізолятори "Лефортово" і "Матроська тиша".