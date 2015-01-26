У Лаврова заявили, що санкції не вплинуть на політику РФ стосовно України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні в Москві заявив статс-секретар - заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін.

Читайте такожРосія зацікавлена в легалізації "ЛНР" і "ДНР" – експерт

"Ми будемо і далі сприяти створенню сприятливого клімату для вирішення проблем, що стоять перед Україною, при цьому чітко даємо зрозуміти, що спроби тиску на Росію шляхом односторонніх нелегітимних санкцій не змусять нас відмовитися від нашої продуманої принципової лінії. Будь-які критерії зняття рестрикцій ми обговорювати не збираємося і не будемо", - сказав Карасін.

За його словами, зараз робляться відверті спроби зірвати мирний процес і відкинути ситуацію назад "у кровопролиття".

"Ми послідовно виступали за рішуче і всеосяжне врегулювання української кризи на основі Мінських домовленостей, які досягнуті багато в чому завдяки зусиллям президента РФ. Насущною необхідністю, як і раніше, є запуск інклюзивного внутрішньоукраїнського діалогу з метою виходу на домовленості з конституційному устрою, за великим рахунком, - майбутнього цієї країни", - відзначив він. Він підкреслив, що РФ закликає налагодити "стійкі прямі контакти між Києвом, Донецьком і Луганськом, продовжити роботу Контактної групи".

Карасін заявив, що РФ веде активний діалог з очільниками МЗС "нормандського формату", останній раунд пройшов 21 січня у Берліні.

"За його підсумками намітилися певні переміщення, які, на жаль, як показали останні дні, не виправдалися. Ми маємо намір і далі рішуче протидіяти "партії війни" у Києві і їх зарубіжним покровителям влаштовувати провокації, спрямовані на підрив зусиль з мирного врегулювання української кризи", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у результаті обстрілу житлових кварталів Маріуполя вранці 24 січня загинули 30 осіб, більш як 100 були поранені. Обстріл, як визначила спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, вівся з окупованою проросійськими бойовиками території.

26 січня голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко на прес-конференції у Києві оприлюднив докази причетності російсько-терористичних військ до цього обстрілу, в результаті якого 30 мирних громадян загинули. За словами Наливайченка, коригувальниками вогню були як росіянин, так і громадянин України. Це - громадянин РФ з позивним "Попіл" і громадянин України Валерій Кірсанов, який до кінця 2014 року працював у маріупольському ДАІ. На продемонстрованому на прес-конференції відео Кірсанов розповідає, що за допомогою Google-мапи передав "Попелу" відповідні координати, за якими потім вівся вогонь.

Наливайченко повідомив, що за допомогою радіоперехоплення СБУ встановила, що передача інформації і комунікація між бойовиками здійснювалася за допомогою супутникового зв'язку "Белозер", який є виключно у розпорядженні російської армії, а в даному випадку - Південного округу ЗС РФ.

Як сказав Наливайченко, після обстрілу російські військові вивели у так званий «бойовий сектор» (лінія розмежування російсько-українського кордону) чотири установки "Град" і самохідний міномет «Тюльпан» з населеного пункту Маркіно, оскільки одержали інформацію, що у цей населений пункт прямує інспекція ОБСЄ.