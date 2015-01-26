Путін готує росіян до безгрошів'я та безробіття - преса РФ
Російські газети нагадують, що зараз економісти значно погіршують свої нещодавні навіть найбільш песимістичні прогнози щодо РФ.
Російський уряд морально готує росіян до затягування поясів, скорочення зарплат та звільнень, пише Русская служба BBC в огляді російської преси з посиланням на "Независимую газету".
Не створювати необґрунтованих ілюзій, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, росіян закликав перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов. За його словами, ситуація у російській економіці зараз більш складна, ніж у кризу 2008-2009 років. При цьому, як випливало з його пояснень, уточнює "НГ", в Росії все могло бути ще гірше.
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"Ведомости" порівнюють виступ Шувалова в Давосі з "коротким викладом програми військового популізму, більш дешевого, ніж соціальний, оскільки нація погоджується на затягування поясів".
Між тим "Независимая газета" вказує на суперечності у заяві першого віце-прем'єра. Так, Шувалов запевнив, що у 2015 році економічне зростання в Росії буде близько нуля, тоді як у 2009-му економіка просіла майже на 8%. Куди логічніше було б припустити, що буде глибокий спад.
Газета нагадує, що зараз економісти значно погіршують свої недавні навіть найбільш песимістичні прогнози. І мова йде не про те, що вони переписують стагнацію на рецесію, а про те, що тепер замість невеликої рецесії вони очікують більш глибоку рецесію. Зокрема, за прогнозами на 2015 рік економічний спад буде майже 6%, інвестиції в основний капітал знизяться більш ніж на 16%, доходи населення знизяться на 6%, оборот роздрібної торгівлі скоротиться майже на 7%, долар буде коштувати близько 82 руб.
Нові реалії цієї кризи - скорочення зарплат та зростання безробіття. Але якщо в інших країнах криза часто супроводжується масовими звільненнями, то в Росії відбувається інакше - на підприємствах затримують зарплати, відправляють працівників у тривалі неоплачувані відпустки, переводять штат на неповну зайнятість.
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На думку директора Центру трудових досліджень Вищої школи економіки Володимира Гімпельсона, у російських чиновників зараз, схоже, немає обґрунтованого сценарію, що буде відбуватися з безробіттям найближчим часом. Чиновники, мабуть, вважають, що в цьому році повториться сценарій попередньої кризи, і тому антикризові заходи вони готують ті ж, що і минулого разу. Але немає ніякої гарантії, що все буде справді так само, як раніше, попереджає експерт.
Про значне погіршення економічної ситуації в Росії пише і "Комерсант". За прогнозами Світового банку, в 2015 році буде дешевшати не тільки нафта, але і інші сировинні товари, на які припадає більша частина російського експорту.