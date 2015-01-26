Путін готує росіян до безгрошів'я та безробіття - преса РФ

Російський уряд морально готує росіян до затягування поясів, скорочення зарплат та звільнень, пише Русская служба BBC в огляді російської преси з посиланням на "Независимую газету".

Не створювати необґрунтованих ілюзій, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, росіян закликав перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов. За його словами, ситуація у російській економіці зараз більш складна, ніж у кризу 2008-2009 років. При цьому, як випливало з його пояснень, уточнює "НГ", в Росії все могло бути ще гірше.

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"Ведомости" порівнюють виступ Шувалова в Давосі з "коротким викладом програми військового популізму, більш дешевого, ніж соціальний, оскільки нація погоджується на затягування поясів".

Між тим "Независимая газета" вказує на суперечності у заяві першого віце-прем'єра. Так, Шувалов запевнив, що у 2015 році економічне зростання в Росії буде близько нуля, тоді як у 2009-му економіка просіла майже на 8%. Куди логічніше було б припустити, що буде глибокий спад.

Газета нагадує, що зараз економісти значно погіршують свої недавні навіть найбільш песимістичні прогнози. І мова йде не про те, що вони переписують стагнацію на рецесію, а про те, що тепер замість невеликої рецесії вони очікують більш глибоку рецесію. Зокрема, за прогнозами на 2015 рік економічний спад буде майже 6%, інвестиції в основний капітал знизяться більш ніж на 16%, доходи населення знизяться на 6%, оборот роздрібної торгівлі скоротиться майже на 7%, долар буде коштувати близько 82 руб.

Нові реалії цієї кризи - скорочення зарплат та зростання безробіття. Але якщо в інших країнах криза часто супроводжується масовими звільненнями, то в Росії відбувається інакше - на підприємствах затримують зарплати, відправляють працівників у тривалі неоплачувані відпустки, переводять штат на неповну зайнятість.

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На думку директора Центру трудових досліджень Вищої школи економіки Володимира Гімпельсона, у російських чиновників зараз, схоже, немає обґрунтованого сценарію, що буде відбуватися з безробіттям найближчим часом. Чиновники, мабуть, вважають, що в цьому році повториться сценарій попередньої кризи, і тому антикризові заходи вони готують ті ж, що і минулого разу. Але немає ніякої гарантії, що все буде справді так само, як раніше, попереджає експерт.

Про значне погіршення економічної ситуації в Росії пише і "Комерсант". За прогнозами Світового банку, в 2015 році буде дешевшати не тільки нафта, але і інші сировинні товари, на які припадає більша частина російського експорту.