Російська опозиціонерка озвучила прогноз для Росії після смерті Путіна

За її словами, жодного іншого способу дій після Путіна, крім відлиги у відносинах із Заходом, просто не існує.

У випадку смерті президента РФ Володимира Путіна, в стосунках Росії і Заходу миттєво настане відлига. Хоча вона і не буде повномасштабною і всеосяжною.

Таку думку висловила російська опозиціонерка Ольга Курносова, передає «Обозреватель». Вона підкреслила, що всі дійові особи в сьогоднішній російській системі влади зав'язані на грошах.

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"Тому, коли наступають на їх гаманець... насправді, Захід діє вірно. Вони беруть їх за найдорожче, майже за "фаберже", – зіронізувала Курносова.

За її словами, жодного іншого способу дій після Путіна, крім відлиги у відносинах, просто не існує. Коли Україну намагаються налякати тим, що після Путіна прийде ще страшніший диктатор – це не більше, ніж лякалки.

"Якщо ми будемо розглядати можливі сценарії, то найближче ті, які відбулися після смерті Сталіна. Хоча, звичайно, Путін – це не Сталін. Це його карикатурна копія, він Сталіном не є ні з якого боку. Але ті обставини і та система, яку він створив, невдало копіюють сталінську систему", – підсумувала Курносова.