"До Путіна повільно доходить": експерт розповів, як західні лідери відреагували на морську агресію РФ

За оцінкою експерта-міжнародника, українська дипломатія "досить добре відпрацювала після інциденту".

Західні лідери відреагували на захоплення українських моряків у Керченській протоці і на саміті G20 здійснювали тиск на президента Росії Володимира Путіна. В результаті Кремль опинився під загрозою нових санкцій.

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Таку думку висловив експерт з питань міжнародних відносин Максим Ялі, передає «Обозреватель». За його словами, українська дипломатія "досить добре відпрацювала після інциденту".

"Інформація була доведена, повістка саміту G20 в Аргентині була змінена. Про Україну говорив і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який особисто просив звільнити українських моряків, і канцлер Німеччини Ангела Меркель, і президент Франції Еммануель Макрон. Всі обговорювали ці питання з Володимиром Путіним і певний тиск було на нього вчинено", - заявив Ялі.

За словами експерта, Путін не міг одразу сказати "так, ми відпускаємо" українських моряків, тому що росіяни "щойно встали з колін".

"Можливо, справа в тому, що, як зазначив міністр оборони США Меттіс, Путін – поганий учень, до нього повільно доходить, що саме він є причиною агресивних дій Заходу щодо російського народу. Ось коли нарешті після енної кількості санкцій до Путіна це дійде, тоді слід очікувати результатів. А зараз звичайно слід очікувати нових санкцій, нових натяків, нових уроків для російського керівництва, що так робити не можна", - підкреслив міжнародник.