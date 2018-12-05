"Необхідні дві речі": Могеріні розповіла про дискусії у ЄС щодо нових санкцій проти РФ

За словами Могеріні, для санкцій необхідна тверда правова основа та єдність усіх 28 країн-членів ЄС.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що в Євросоюзі тривають дискусії стосовно можливості запровадження санкцій проти Росії через акт агресії проти України в районі Керченської протоки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Могеріні сказала під час прес-підходу в Брюсселі.

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"Ви знаєте, що завжди є необхідними дві речі для запровадження додаткових санкцій або в питанні санкцій загалом у Євросоюзі. У першу чергу, це тверде правове підґрунтя на основі інформації, якою можуть обмінюватись усі країни-члени, та єдність усіх 28 країн Євросоюзу", - зауважила вона, відповідаючи на запитання про можливість запровадження нових санкцій проти Росії.

За словами Могеріні, у ЄС тривають дискусії. "Зараз для мене зарано говорити щось з цього приводу", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Російські окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".