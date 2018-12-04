У Росії стверджують, що захоплені українські моряки отримують необхідне лікування - Денісова
Російська сторона стверджує, що захоплені поблизу Керченської протоки українські військові моряки отримують необхідне лікування в слідчих ізоляторах Москви.
Як повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, вона отримала інформацію про умови утримання в слідчих ізоляторах Російської Федерації українських військовополонених та про стан здоров'я поранених моряків від уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової.
Російський омбудсмен повідомила, що уповноважений з прав людини у місті Москва Тетяна Потяєва сьогодні відвідала та поспілкувалася з пораненими моряками у СІЗО "Матросская тишина".
"За її словами, вони отримують необхідне лікування, медикаменти, їм надано теплий одяг та взуття", - повідомляє Денісова.
Згідно з наданою інформацією, двоє з поранених, які мають легкі ушкодження рук, вже виходять на прогулянки. "У одного з них – пошкоджене сухожилля. Але, за її словами, це не призведе до ускладнень. У третього полоненого поранення обох ніг. Йому надано засоби пересування – милиці, і його камера обладнана зручностями для пересування", - зазначила Денісова.
Читайте такожЄСПЛ зобов'язав Росію забезпечити належну медичну допомогу захопленим українським морякам
В цілому, за словами Потяєвої, українські військові виглядають нормально. "Скарг на харчування від них не надходило. Єдине побажання щодо заміни чайника має сьогодні бути розглянуте керівництвом установи, де вони перебувають", - повідомляє Денісова.
"Окремо Москалькова поінформувала мене, що Уповноважений з прав людини у місті Москва відвідала і наших військовополонених у СІЗО «Лефортово». Погіршення стану їх здоров’я не спостерігалось. Вони також забезпечені теплими речами", - йдеться в повідомленні.
Також український омбудсмен зазначила, що "для хлопців вже відкрито внутрішньотюремні рахунки, на які можна буде в подальшому перераховувати кошти".
"Москалькова повідомила, що український консул може їх відвідати. Проте, за інформацією нашого консула, до цього часу офіційного дозволу на відвідування від російської влади він ще не отримав", - підкреслила Денісова.
"Щодо спілкування родичів з моряками, то за словами Москалькової, це можливо лише після завершення слідчих дій, які наразі проводить "слідчий з Керчі", - повідомила український омбудсмен.
Також вона висловила сподівання, що російська влада найближчим часом все ж надасть дозвіл українському консулу на зустріч з українськими військовими моряками.
"Зі своєї сторони також буду наполягати на наданні мені, як уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, дозволу на відвідання наших військовополонених", - заявила Денісова.
Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".