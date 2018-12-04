У Росії стверджують, що захоплені українські моряки отримують необхідне лікування - Денісова

Омбудсмен РФ також стверджує, що український консул може відвідати українських військовополонених, але, як повідомляє сам консул, до цього часу офіційного дозволу на відвідування від російської влади він ще не отримав.

Російська сторона стверджує, що захоплені поблизу Керченської протоки українські військові моряки отримують необхідне лікування в слідчих ізоляторах Москви.

Як повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, вона отримала інформацію про умови утримання в слідчих ізоляторах Російської Федерації українських військовополонених та про стан здоров'я поранених моряків від уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової.

Російський омбудсмен повідомила, що уповноважений з прав людини у місті Москва Тетяна Потяєва сьогодні відвідала та поспілкувалася з пораненими моряками у СІЗО "Матросская тишина".

"За її словами, вони отримують необхідне лікування, медикаменти, їм надано теплий одяг та взуття", - повідомляє Денісова.

Згідно з наданою інформацією, двоє з поранених, які мають легкі ушкодження рук, вже виходять на прогулянки. "У одного з них – пошкоджене сухожилля. Але, за її словами, це не призведе до ускладнень. У третього полоненого поранення обох ніг. Йому надано засоби пересування – милиці, і його камера обладнана зручностями для пересування", - зазначила Денісова.

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В цілому, за словами Потяєвої, українські військові виглядають нормально. "Скарг на харчування від них не надходило. Єдине побажання щодо заміни чайника має сьогодні бути розглянуте керівництвом установи, де вони перебувають", - повідомляє Денісова.

"Окремо Москалькова поінформувала мене, що Уповноважений з прав людини у місті Москва відвідала і наших військовополонених у СІЗО «Лефортово». Погіршення стану їх здоров’я не спостерігалось. Вони також забезпечені теплими речами", - йдеться в повідомленні.

Також український омбудсмен зазначила, що "для хлопців вже відкрито внутрішньотюремні рахунки, на які можна буде в подальшому перераховувати кошти".

"Москалькова повідомила, що український консул може їх відвідати. Проте, за інформацією нашого консула, до цього часу офіційного дозволу на відвідування від російської влади він ще не отримав", - підкреслила Денісова.

"Щодо спілкування родичів з моряками, то за словами Москалькової, це можливо лише після завершення слідчих дій, які наразі проводить "слідчий з Керчі", - повідомила український омбудсмен.

Також вона висловила сподівання, що російська влада найближчим часом все ж надасть дозвіл українському консулу на зустріч з українськими військовими моряками.

"Зі своєї сторони також буду наполягати на наданні мені, як уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, дозволу на відвідання наших військовополонених", - заявила Денісова.

Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовці. Троє з них дістали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів "Лефортово" і "Матроська тиша".