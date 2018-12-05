Вибори 23 грудня у ОТГ неможливо провести в 10 областях через воєнний стан

За словами голови Верховної Ради, процес проведення виборів вже перервано і його неможливо відновити.

У зв’язку із введенням воєнного стану вибори 23 грудня у 10 областях у об’єднаних територіальних громадах провести неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій на форумі місцевого самоврядування, який відбувається в Києві.

Він зазначив, що відбулася дискусія з приводу того, як проводити вибори в тих 10 областях, де введений воєнний стан.

“Ми усі спільно є в одній позиції, що було б правильно, якби вибори пройшли незалежно від введення воєнного стану. Але хотів би повідомити..., ми провели подетальні консультації з Центральною виборчою комісією, з комітетом Верховної Ради, юридичним відділом парламенту і дійшли до спільного розуміння, що, на жаль, на сьогодні це неможливо вже зробити, бо процес проведення виборів вже був перерваний”, - наголосив Парубій.

Він вважає, що не буде “ніяких труднощів і проблем” для ЦВК після завершення терміну, який визначений указом президента і ВРУ по завершенню воєнного стану, щоб знову розпочати процес виборів.

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“І в найближчий період вибори у громадах у тих 10 областях, де був оголошений воєнний стан, будуть оголошені і проведені у відкритий і демократичний спосіб, щоб ми не поставили під будь-який сумнів юридичні підстави і право вибору та право конкуренції під час проведення цих виборів”, - додав голова Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 28 листопада набув чинності закон про затвердження указу президента «Про запровадження воєнного стану в Україні» на 30 діб на територіях 10 областей, розташованих уздовж російського кордону і придністровської ділянки українсько-молдавського кордону, а також уздовж узбережжя Чорного і Азовського морів.

Воєнний стан запроваджено у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії до 26 грудня.

29 листопада Центральна виборча комісія затвердила рекомендації про скасування виборів в ОТГ у 10 областях, де запроваджено воєнний стан. Йдеться про 45 перших та 7 додаткових виборів, призначених на 23 грудня, а також про 19 проміжних виборів, які мали відбуватися впродовж найближчих тижнів.

3 грудня представник президента в парламенті Ірина Луценко повідомила, що глава держави вніс до ВР законопроект про внесення зміни до статті 28 закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо забезпечення проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня (№ 9357). За словами Луценко, в законопроекті президент пропонує встановити, що дія закону щодо заборони проведення в умовах воєнного стану виборів до органів місцевого самоврядування не поширюється на проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року.