В частині України не відбудуться місцеві вибори через введення воєнного стану - Айвазовська

"Відповідно, питання залишається лише в тому, яким чином виборчий процес буде відновлено, чи повторно оголошено в цих громадах, коли мине 30 днів дії воєнного стану", - додала вона.

Вибори депутатів сільських, селищних, міських рад, призначені на 23 грудня в областях, де введено воєнний стан, не відбудуться.

Про це повідомила координатор громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська у Facebook.

"Вибори до ОТГ, призначені на 23 грудня в областях, де застосовуватиметься правовий режим воєнного стану, відбутись не зможуть. Стаття 19 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" прямо забороняє проведення виборів, референдумів, страйків, мітингів та змін до Конституції. Така логіка воєнного часу, що при цьому режимі не можуть використовувати конкретні демократичні механізми. Відповідно, питання залишається лише в тому, яким чином виборчий процес буде відновлено, чи повторно оголошено в цих громадах, коли мине 30 днів дії воєнного стану. ЦВК мала б дати на це чітку та недвозначну відповідь", - написала вона.

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Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан в 10 областях України буде діяти до 26 грудня.