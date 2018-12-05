Представник НАТО: Росія буде створювати проблеми там, де це можливо

В Альянсі вказали, що кремль переслідує політику "розділяй і втручайся".

Росія проводить послідовну політику боротьби з розширенням НАТО і створює проблеми там, де це можливо.Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив офіційний представник НАТО в кулуарах міністерської зустрічі країн НАТО у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

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"Росія, де це можливо, буде створювати проблеми. В Росії є політика боротьби з розширенням НАТО, і ми не очікуємо, що це зміниться найближчим часом", - сказав посадовець Альянсу.

За його словами, НАТО вважає, що будь-яка країна має право обирати власний шлях у сфері безпеки та оборони. "Росія не поділяє це, вона переслідує політику "розділяй і втручайся". Вона не вважає, що кожна країна може обирати свій шлях самостійно", - зауважив він.

Представник Організації Північноатлантичного договору підкреслив, що НАТО ніколи не буде "затягувати країну в Альянс проти її волі". Він зауважив: "Ми не будемо заохочувати країну, якщо вона цього не бажає".

Крім того, за словами посадовця, Альянс надає країні можливості та інструменти для того, щоб вона скористалася або не скористалася цими інструментами.

У цьому контексті він зауважив, що "від уряду Боснії та Герцеговини залежить, яку політику безпеки ця країна буде розробляти".

Раніше генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Росія намагається використати незаконну анексію Криму та побудову керченського мосту, щоб захопити Азовське море.