Росія намагається використати анексію Криму та Керченський міст задля захоплення Азовського моря - Столтенберг

У НАТО вважають, що Росія не мала жодних підстав застосовувати силу проти українських кораблів в районі Керченської протоки.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявив, що Росія намагається використати незаконну анексію Криму та побудову керченського мосту, щоб захопити Азовське море.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг повідомив за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн Альянсу та міністрів закордонних справ України та Грузії.

Він відзначив, що Росія незаконно анексувала Крим, потім незаконно побудувала керченський міст, а потім намагається це використати для того, щоб захопити Азовське море.

«Тепер вона (Росія – УНІАН) намагається це використати для розширення свого впливу та для того, щоб взяти під контроль Азовське море», - наголосив Генсекретар НАТО.

«Будь-які спроби заблокувати доступ українських човнів з боку РФ буде порушенням двосторонньої угоди між двома країнами. Це приклад того, як Росія не поважає територіальну цілісність своїх сусідів», - додав Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксиру "Яни Капу" і катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з порту Одеса в порт Маріуполь. При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на ураження по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після цього їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".

У НАТО вважають, що Росія не мала жодних підстав застосовувати силу проти українських кораблів в районі Керченської протоки.