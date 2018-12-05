Росія має останній шанс повернутись до виконання ракетного договору – Столтенберг

Генсек НАТО вважає "досить дивним", що Росія відмовлялася від існування ракети "Новатор 9М729", якщо вона була створена відповідно до Договору про ліквідацію РСМД.

Росія має останній шанс, щоб повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) із США.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив на брифінгу у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

"Росія багато років відмовлялась визнавати, що вона порушила Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, але ми ще раз і ще раз надавали їй факти та інформацію, наші оцінки, і вона продовжувала відмовлятися", - сказав Столтенберг.

"РФ відмовлялася від існування цілої ракетної системи, і нарешті вона повинна визнати, що в неї є така ракетна система. Тепер вона намагається сказати світу, що ця нова ракетна система не порушує договір", - наголосив генсекретар НАТО.

Столтенберг вважає "досить дивним", що Росія відмовлялася від існування ракети "Новатор 9М729", якщо вона була створена відповідно до Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

"Усі союзники погоджуються, що РФ суттєво порушила цей договір. Усі союзники також погоджуються, що США повністю дотримуються цього договору, оскільки немає нових ракет США в Європі, але в Європі є нові російські ракети, вони мобільні і їх дуже важко визначити. Вони можуть дуже швидко долетіти до європейських міст", - заявив генсекретар Альянсу.

За словами Столтенберга, ці ракети мають ядерний потенціал.

"Росія має останній шанс все ж дотриматися і виконати цей договір, але ми готуємося до того, що світ буде без цього договору. Ми даємо Росії останній шанс, але ми розглядаємо наслідки відмови від цього договору", - наголосив він.

Нагадаємо, 2 жовтня Столтенберг заявив, що Росія порушує договір щодо РСМД, і в Альянсі знають про нову російську ракетну систему 9М729. В Євросоюзі вважають, що цей договір має важливе значення для європейської і глобальної безпеки, а тому пропонують США і РФ зберегти дію договору.

Договір покликаний сприяти обороні США та їхніх союзників. Він забороняє США і Росії зберігати, виробляти і використовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 300 до 3 тисяч 400 миль.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір США вийти з договору з Росією про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Він підкреслив, що Росія порушила умови цього договору.

4 грудня державний секретар США Майк Помпео заявив, що США висунули Росії 60-денний ультиматум на відновлення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.