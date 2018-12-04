США висунули Росії ультиматум, дали 60 днів для виконання ракетного Договору

Держсекретар США заявив, що якщо Росія не відновить дотримання положень цієї угоди, тоді США розпочнуть процес виходу з цього договору.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявляє, що США висунули Росії 60-денний ультиматум на відновлення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Помпео повідомив журналістам за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн Альянсу та міністрів закордонних справ України та Грузії у Брюсселі.

Помпео заявив, що Росія продемонструвала кричущу зневагу до положень Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Серед різних порушень, які Росія здійснювала впродовж багатьох років, держсекретар США, зокрема, вказав на розробку і випробування з середини 2000-х років нової ракетної системи РФ "Новатор 9М729", яка дозволяє запускати крилаті ракети на надмірні відстані, заборонені договором.

"Незважаючи на порушення Росії, ми проявляли максимальну терплячість та зусилля у взаємодії з Росією для того, щоби переконати Росію виконувати положення договору. У щонайменше 30-ти випадках з 2013 року, аж до найвищого рівня керівництва, ми порушували питання недодержання Росією договору та наголошували, що нездатність повернутися до його дотримання матиме наслідки", - наголосив Помпео.

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У цьому зв'язку він наголосив, що у Сполучених Штатах дійшли висновку, що Росія суттєво порушує цей договір, і вирішили призупинити свої зобов'язання як засіб захисту у відповідь на дії РФ. Цей крок "набуде чинності через 60 днів" у тому разі, якщо Росія не повернеться до повного дотримання цього договору, що можна буде підтвердити за допомогою перевірки.

Також Помпео додав, що США здійснюють ці кроки з декількох причин, і, зокрема, тому, що "дії Росії серйозно підривають американську національну безпеку, а також наших союзників і партнерів". "Немає жодного сенсу для Сполучених Штатів залишатися у цьому договорі, який обмежує наші можливості відповідати на порушення Росії", - наголосив Помпео.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про намір США вийти з договору з Росією про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Він підкреслив, що Росія порушила умови цього договору. Договір покликаний сприяти обороні США та їхніх союзників в Європі й на Далекому Сході. Він забороняє США і Росії зберігати, виробляти і використовувати крилаті ракети наземного базування з радіусом дії від 300 до 3 тисяч 400 миль.

2 жовтня Столтенберг заявив, що Росія порушує договір щодо РСМД, і в Альянсі знають про нову російську ракетну систему 9М729.

В Євросоюзі вважають, що цей договір має важливе значення для європейської і глобальної безпеки, а тому пропонують США і РФ зберегти дію договору.

В ЄС зауважують, що договір РСМД сприяв завершенню «холодної війни» і гонки озброєнь і є «одним зі стрижнів архітектури системи європейської безпеки» після набрання чинності 30 років тому.