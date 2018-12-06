Російським кораблям можуть закрити доступ до європейських портів - Волкер

Спецпредставник США по Україні вимагає від Росії звільнити українських моряків до Нового року.

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер зазначив, що європейські союзники США можуть заборонити російським кораблям, що прибувають з Криму або Азовського моря, заходити в європейські порти.

Волкер заявив про це "Голосу Америки", пояснивши, що США і їхні західні союзники розглядають ряд варіантів, щоб не допустити нових проявів «одностороннього контролю» Росії в загальних водах Азовського моря.

За його словами, з такою пропозицією нещодавно виступила Аннегрет Крамп-Карренбауер – генеральний секретар правлячого Християнсько-демократичного союзу Німеччини, яка може стати наступником канцлера Німеччини Ангели Меркель.

«Це дуже сильний і дуже оригінальний крок, – заявив Волкер. – Подивимося, чи підуть вони на це».

Волкер вимагає від Росії звільнити українських моряків, захоплених у Керченській протоці в кінці листопада, до Різдва або Нового року.

«Ми не приймаємо і не погодимося з заявленою Росією анексією Криму», – сказав він, повторивши позицію, яку США зайняли після подій у Криму в 2014 році.

Зазначивши, що води Азовського моря є предметом двосторонньої угоди між Україною і Росією, Волкер сказав: «Ми не згодні з тим, що територіальні води навколо Криму є російськими. Вони українські. Тому ми не згодні з тим, що Керченська протока є повністю російською. Ми вважаємо, що мова йде про спільний суверенітет».

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За словами Волкера, дії Росії в ході конфронтації 25 листопада, коли вона обстріляла і в кінцевому підсумку захопила три українських військових корабля, які намагалися пройти з Чорного моря в Азовське через Керченську протоку, є «явним порушенням міжнародного права і порушенням двосторонньої угоди з Україною».

Він сказав, що США наполягають на тому, щоб Росія повернула кораблі і 24 українських військовослужбовців і агентів розвідки, заарештованих російськими спецслужбами.