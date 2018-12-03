Соратниця Меркель виступила за обмеження заходу російських кораблів в порти ЄС та США

"Я вважаю, що наша лінія поведінки ще не досягла потрібної жорсткості. Інакше Путін не наважився б на цей крок", - заявила претендентка на пост голови Християнсько-демократичного союзу.

Генеральна секретарка партії канцлерки ФРН Анґели Меркель Аннеґрет Крамп-Карренбауер пропонує заборонити російським суднам з регіону Азовського моря заходити в європейські та американські порти.

Про це претендентка на пост голови ХДС заявила в ефірі телеканалу ARD, передає DW. Також вона також пропонує зменшити купівлю російського газу.

"Я вважаю, що наша лінія поведінки ще не досягла потрібної жорсткості. Інакше Путін не наважився б на цей крок", - заявила вона, коментуючи конфлікт в Керченській протоці, цитує агентство Reuters.

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Також вона наголосила на необхідності повернутися до дискусії про необхідність будівництва газопроводу "Північний потік-2". За словами Крамп-Карренбауер, своїми діями в районі Чорного моря Путін сам змусив Брюссель повернутися до цього питання. Вона зазначила, що повна відмова від політичної підтримки проекту є "занадто радикальною", втім Берлін може скоротити обсяги газу, який постачатиметься цим газопроводом.

Як відомо, Україна звернулася до президента Туреччини Реджера Тайїпа Ердогана щодо закриття проток Босфор і Дарданелли у зв'язку із захопленням російськими військовими українських суден та моряків після нападу в Керченській протоці.