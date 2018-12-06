У Порошенка заявили, що Об’єднавчий собор може тривати кілька діб

В порядку денному собору власне створення об’єднаної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля.

Директор Інституту стратегічних досліджень, радник президента України Ростислав Павленко не виключає, що Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної православної церкви, може тривати кілька діб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Адміністрації президента України.

«Як вже відомо, святійший Вселенський патріарх Варфоломій повідомив президента про те, що ним надіслано запрошення ієрархам УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та УПЦ Московського патріархату щодо їх участі в Об’єднавчому соборі. Кожен з них може взяти на собор одного клірика та одного монаха чи мирянина. В порядку денному створення об’єднаної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля, який з рук Варфоломія отримує томос про автокефалію», - зазначив Павленко.

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За його словами, на сьогодні невідомо, скільки часу триватиме собор. «Це можуть бути кілька годин, а можуть - і кілька діб. Є оптимістичний сценарій, і я дуже сподіваюся саме на нього», - підкреслив Павленко.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому йдеться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкві України.

Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлено канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада президент Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якій буде надано томос про автокефалію.

Об’єднавчий собор, який має проголосити створення автокефальної православної церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня в Софійському соборі у Києві.