Порошенко назвав дату Об'єднавчого собору українських церков (відео)

Учасники об'єднавчого собору оберуть предстоятеля незалежної автокефальної помісної православної української церкви.

Об’єднавчий Собор, який має проголосити створення Автокефальної православної церкви в Україні, який затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня 2018 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час форуму місцевого самоврядування.

«Я радий оприлюднити дату Об’єднавчого собору, який має проголосити створення Автокефальної помісної православної церкви в Україні. Цей собор затвердить статут нашої нової церкви, обере предстоятеля. Собор відбудеться 15 грудня 2018 року в Соборі св. Софії", - сказав глава держави.

«Його Всесвятість вселенський патріарх Варфоломій поінформував мене, що підписав відповідні листи із запрошеннями ієрархам УПЦ Київського патріархату, УАПЦ та ієрархам УПЦ Московського патріархату взяти участь у цій історичній події»,- додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня за результатами засідання Синоду Константинопольського патріархату було оприлюднено рішення, в якому говориться, що Вселенський патріархат продовжує процедуру надання автокефалії церкви України.

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Крім того, було скасовано лист Синоду від 1686 року, після якого Київська митрополія потрапила під юрисдикцію Москви, відновлені канонічні статуси предстоятеля УПЦ Київського патріархату, патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета і предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

3 листопада Президент України Петро Порошенко і вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю і взаємодію між Україною і Вселенським патріархатом.

29 листопада Вселенський патріархат затвердив проект статуту Української церкви, якої буде надано томос про автокефалію.