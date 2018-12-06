Марнотратство під час війни: навіщо президентові нові елітні автівки
Державне управління справами купує для президента України ще дві елітні автівки за понад 40 мільйонів гривень. І, на жаль, ніхто не береться пояснити суспільству, навіщо очільнику держави саме зараз оновлювати свій автопарк і що ж сталося з його старими авто.
Якщо поцікавитись, як і на чому пересувається президент України, це не є якоюсь таємницею. По Обухівській трасі кортеж голови держави «літає» зі швидкістю 120 кілометрів на годину. Для нього не існує обмежень. І навіть зустрічних смуг.
Зазвичай, в колоні автівок Порошенка два автомобілі з мигалками, два мікроавтобуси Volkswagen, які мають перехоплювати і подавляти сигнали, ще два легкових Volkswagen з охороною, позашляховик Toyota Land Cruiser, реанімобіль та два однакові представницькі Mercedes S-класу. Останні Порошенко отримав у спадок від попередника – ці броньовані Mercedes возили ще Януковича. Під завершення президентської каденції в Порошенка вирішують: це – неподобство. І збираються оновити автопарк. Державне управління справами закуповує два нових броньованих Mercedes за 42 мільйони гривень!
Автівки, як видно з тендерних документів, мають бути максимально «нашпиговані». Система нічного бачення та колеса з функцією їзди на пробитих шинах. Холодильний відсік, салон - з ексклюзивної чорної шкіри. І найголовніше – найвищий ступінь захисту від куль та гранат.
«Це найвищий ступінь броні в цивільній версії. Вище - це вже військова техніка», - розповідає власник компанії «Кар тюнінг ексклюзив» Колотілін Євген.
Пан Євген постачає представницькі броньовані автомобілі для високопосадовців арабських країн. Тож світові ціни на подібні автівки він знає від А до Я. І сума у 42 мільйони, яку Держуправління справами планує витратити на два президентські Mercedes, його відверто шокує. Тим більше що на тендері він висунув свою – значно дешевшу - пропозицію.
«Запропонували машину вище класом, ну, і дешевше… Ми запропонували за два автомобілі - 30 700 000 гривень. Це більш ніж на 10 мільйонів гривень менше, ніж планувалося купити», - розповів він.
За ці гроші його компанія пропонувала Держуправлінню справами не просто Mercedes S-класу, а Майбах – найелітнішу автівку в преміум-сегменті. На таких з радістю їздять арабські шейхи. Втім, українському щось не сподобалось і два рази закупівля зривалася.
Після другого скасованого тендеру Євген Колотілін особисто почав телефонувати до Держуправління справами з пропозицією все ж продати їм автомобілі: «Мовляв, ми готові вам поставити машини по ось такій хорошій ціні. На що він мені відповів, що нам Майбахи не потрібні, нам потрібні Mercedes, як ми і планували. На що я йому відповів: «В чому проблема? Mercedes, будуть ще дешевше». Але він мені відказав, що ми, може бути, вам колись зателефонуємо».
Іншими словами, у президента знали – вони не зателефонують. Бо хто постачатиме автівки для кортежу номер один вже було вирішено.
«ДУСя вже знає, яку машину вона хоче, яку машину вона купить і потенційно, хто їм цю машину запропонує і продасть», - розповів директор програми інноваційних проектів Transparency International Віктор Нестуля.
І, дійсно, вже за два місяці Держуправління справами оголосило нову закупівлю - по так званій переговорній процедурі. При цьому для переговорів запросили не компанію Євгена, яка пропонувала дешевші у півтора рази автомобілі, а «Автомобільний Дім – Україна Мерседес Бенц». Їх ціна була копійка в копійку як та, яку виставили чиновники. Економія – жодної гривні.
І, до речі, компанія «Автомобільний Дім – Україна Мерседес Бенц», яка отримала ласий тендер, належить екс-нардепу Таріелу Васадзе. Крім того, саме «Автомобільний Дім – Україна Мерседес Бенц» є улюбленим постачальником Держуправління справами. Лише за останній рік чиновники закупили у цієї компанії люксових автівок на понад 60 мільйонів гривень.
Тому геть не дивно, що новенькі президентські Mercedes, закупили не по 15 мільйонів за автомобіль, як пропонувала інша компанія, а по 21 мільйону. Головне – у своїх. Адже, за словами Євгена Колотіліна, ціна за дві придбані для президента автівки в реальності це ціна за 3,5 машини.
Таким чином, сорок два мільйони - кожен із українців (і всі ті хто за кордоном, і новонароджені) - днями скинеться по гривні на нові президентські авто. Чому саме найдорожчі? Питання відкрите. Чекаємо відповідь на наш офіційний запит у ДУС.
Віта Коломієць, Тетяна Стежар