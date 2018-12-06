Марнотратство під час війни: навіщо президентові нові елітні автівки

Якщо поцікавитись, як і на чому пересувається президент України, це не є якоюсь таємницею. По Обухівській трасі кортеж голови держави «літає» зі швидкістю 120 кілометрів на годину. Для нього не існує обмежень. І навіть зустрічних смуг.

Зазвичай, в колоні автівок Порошенка два автомобілі з мигалками, два мікроавтобуси Volkswagen, які мають перехоплювати і подавляти сигнали, ще два легкових Volkswagen з охороною, позашляховик Toyota Land Cruiser, реанімобіль та два однакові представницькі Mercedes S-класу. Останні Порошенко отримав у спадок від попередника – ці броньовані Mercedes возили ще Януковича. Під завершення президентської каденції в Порошенка вирішують: це – неподобство. І збираються оновити автопарк. Державне управління справами закуповує два нових броньованих Mercedes за 42 мільйони гривень!

Автівки, як видно з тендерних документів, мають бути максимально «нашпиговані». Система нічного бачення та колеса з функцією їзди на пробитих шинах. Холодильний відсік, салон - з ексклюзивної чорної шкіри. І найголовніше – найвищий ступінь захисту від куль та гранат.

«Це найвищий ступінь броні в цивільній версії. Вище - це вже військова техніка», - розповідає власник компанії «Кар тюнінг ексклюзив» Колотілін Євген.

Пан Євген постачає представницькі броньовані автомобілі для високопосадовців арабських країн. Тож світові ціни на подібні автівки він знає від А до Я. І сума у 42 мільйони, яку Держуправління справами планує витратити на два президентські Mercedes, його відверто шокує. Тим більше що на тендері він висунув свою – значно дешевшу - пропозицію.

«Запропонували машину вище класом, ну, і дешевше… Ми запропонували за два автомобілі - 30 700 000 гривень. Це більш ніж на 10 мільйонів гривень менше, ніж планувалося купити», - розповів він.

За ці гроші його компанія пропонувала Держуправлінню справами не просто Mercedes S-класу, а Майбах – найелітнішу автівку в преміум-сегменті. На таких з радістю їздять арабські шейхи. Втім, українському щось не сподобалось і два рази закупівля зривалася.

Після другого скасованого тендеру Євген Колотілін особисто почав телефонувати до Держуправління справами з пропозицією все ж продати їм автомобілі: «Мовляв, ми готові вам поставити машини по ось такій хорошій ціні. На що він мені відповів, що нам Майбахи не потрібні, нам потрібні Mercedes, як ми і планували. На що я йому відповів: «В чому проблема? Mercedes, будуть ще дешевше». Але він мені відказав, що ми, може бути, вам колись зателефонуємо».

Іншими словами, у президента знали – вони не зателефонують. Бо хто постачатиме автівки для кортежу номер один вже було вирішено.

«ДУСя вже знає, яку машину вона хоче, яку машину вона купить і потенційно, хто їм цю машину запропонує і продасть», - розповів директор програми інноваційних проектів Transparency International Віктор Нестуля.

І, дійсно, вже за два місяці Держуправління справами оголосило нову закупівлю - по так званій переговорній процедурі. При цьому для переговорів запросили не компанію Євгена, яка пропонувала дешевші у півтора рази автомобілі, а «Автомобільний Дім – Україна Мерседес Бенц». Їх ціна була копійка в копійку як та, яку виставили чиновники. Економія – жодної гривні.

І, до речі, компанія «Автомобільний Дім – Україна Мерседес Бенц», яка отримала ласий тендер, належить екс-нардепу Таріелу Васадзе. Крім того, саме «Автомобільний Дім – Україна Мерседес Бенц» є улюбленим постачальником Держуправління справами. Лише за останній рік чиновники закупили у цієї компанії люксових автівок на понад 60 мільйонів гривень.

Тому геть не дивно, що новенькі президентські Mercedes, закупили не по 15 мільйонів за автомобіль, як пропонувала інша компанія, а по 21 мільйону. Головне – у своїх. Адже, за словами Євгена Колотіліна, ціна за дві придбані для президента автівки в реальності це ціна за 3,5 машини.

Таким чином, сорок два мільйони - кожен із українців (і всі ті хто за кордоном, і новонароджені) - днями скинеться по гривні на нові президентські авто. Чому саме найдорожчі? Питання відкрите. Чекаємо відповідь на наш офіційний запит у ДУС.

Віта Коломієць, Тетяна Стежар