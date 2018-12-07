Журналісти показали, що знайшли у священників УПЦ МП під час обшуків (відео)

У Києво-Печерській лаврі знайшли книги, які пропагують релігійну нетерпимість.

Нещодавно до священників Української православної церкви Московського партіархату з обшуками прийшли представники СБУ.

В УПЦ МП вважають, що такими обшуками їх спонукають перейти у підпорядкування від Москви до Стамбула. Влада ж запевняє, що у священників шукають докази співпраці з ворогом та антиукраїнську пропаганду, йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Стало відомо, що під час обшуків окремих приміщень Української православної церкви Московського патріархату і приватних будівель (зокрема, настоятеля Києво-Печерської лаври Павла), які належать представникам цієї конфесії, правоохоронці виявили матеріали, що розпалюють релігійну ворожнечу.

Серед іншого вилучено 75 примірників брошури "Українська православна церква: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. Питання і відповіді".

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Згідно з висновком експертизи Українського науково-дослідного інституту технічної та судової експертиз, це видання "містить пропаганду релігійної нетерпимості… Ображає почуття громадян… у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, розпалює релігійну міжконфесійну ворожнечу та ненависть".

Цього тижня правоохоронці провели обшуки й на Житомирщині - прийшли до очільника відділу безпеки Житомирської єпархії отця Сергія Грицаюка, у нього знайшли ті ж самі брошури. Більше того, він нібито допомагав організовувати замовні мітинги проти константинопольських екзархів.

Дісталося й митрополиту Овруцькому Віссаріону, у нього знайшли пропагандистські листівки навіть з погрозами.

А на Рівненщині одразу 12 священиків викликали на допит до СБУ, їм вже закидають державну зраду.

Також журналісти провели експеримент: пішли до Києво-Печерської лаври й придбали там пропагандистську літературу.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада Служба безпеки України провела обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври Павла.