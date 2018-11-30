У настоятеля Києво-Печерської лаври СБУ проводить обшуки

Обшуки проходять в рамках кримінальної справи про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Служба безпеки України проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври Павла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

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“Буквально зараз СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області на виконання доручення слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області проводить санкціоновані слідчі дії у настоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополита Павла (Лебедя) у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної приналежності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі). Про результати обшуків буде повідомлено додатково”, - сказав Гуськов.

Раніше намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло потрапив в розділ "чистилище" на українському сайті "Миротворець".