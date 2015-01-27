Президент Польщі перед переговорами з Порошенком зустрінеться ще з Олландом
13:37, 27 січня 2015Політика
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Президент Польщі Броніслав Коморовський перед запланованими на сьогодні переговорами з президентом Петром Порошенком проведе двосторонню зустріч з президентом Франції Франсуа Олландом.
REUTERS
Про це повідомили в прес-службі польського президента. Зустріч Броніслава Коморовського з Франсуа Олландом відбудеться в Кракові о 20.40, а з Петром Порошенком - о 21.30 (за київським часом).
Читайте такожКоморовський: Зараз прийняти Україну до НАТО неможливо Ганна Годзвон з прес-служби польського президента сказала, що Броніслав Коморовський сьогодні проведе тільки ці дві зустрічі з представниками глав делегацій, що прибули до Польщі для участі в заходах, присвячених 70-й річниці визволення Освенцима.
Як повідомляв УНІАН, за даними канцелярії польського президента, в сьогоднішніх заходах в Освенцимі візьмуть участь представники 42 делегацій, серед яких 12 президентів і 5 глав урядів.
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