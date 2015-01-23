МЗС Польщі показало фільм про українця, який звільняв Освенцим

"Ігор Гаврилович Побірченко - український юрист, був одним із тих солдатів, котрі 27 січня 1945 року відкривав брами концентраційного табору Освенцим-Біркенау під час його визволення. Дізнайся про його історію у фільмі, котрий в 2010 році показав Перший канал українського телебачення", - зазначила прес-служба МЗС.

У програмі, серед іншого, вказується, що Ігор Побірченко першим на своєму танку прорвав огорожу Освенцима.

Читайте такожПольський міністр: Освенцим звільняли передусім українці, а Путін сам не захотів приїхатиПрес-служба польського МЗС зауважила, що українець помер у 2012 році у віці 88 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому тижні російське міністерство закордонних справ виступило із гнівною заявою проти глава МЗС Польщі Гжегожа Схетину за його ремарку про те, що Освенцим визволяли українці.

Сам міністр назвав незрозумілою таку "нервову" реакцію росіян, зазначивши, що у Червону армію входили багато різних національностей, а не лише росіяни.

Президент Польщі Броніслав Коморовський у свою чергу закликав не політизувати відзначення 70-тої річниці звільнення Освенциму, а вшанувати пам'ять його полонених.

Низка оглядачів критикували брак запрошення на відзначення цих заходів Президенту РФ Володимира Путіна. За неофіційними даними, організатори заходів - Міжнародна Рада Освенциму та Музей Освенциму - навмисне не висилали запрошень лідерам держав, аби його не отримав Путін через ситуацію в Україні.