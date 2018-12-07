Росія не звільнить полонених моряків до рішення суду – Лавров

Російський міністр запевнив, що вони "почуваються добре".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що українські моряки, яких взяли в полон російські прикордонники біля Керченської протоки, залишаться під вартою в РФ як мінімум до завершення судових процедур.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами після міністерської зустрічі ОБСЄ, передає "Європейська правда".

Лавров підтвердив, що українські консули отримали допуск до полонених, і запевнив, що "вони почуваються добре".

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"Вони зараз під слідством. Коли закінчиться слідство - буде суд. Вони порушили російське і міжнародне право, «вторглися» в наші територіальні води. Коли буде рішення суду - тоді й будемо вирішувати", - виклав Лавров позицію РФ.

Російський міністр гадає, що в цій ситуації «будь-яка країна» затримала б українські військові кораблі.

"США взагалі віддали наказ стріляти в того, хто перетне кордон. Ми так не робили", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" і катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси в Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення.

Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим "судом" у Криму, після чого їх перевезли до московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".