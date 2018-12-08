У ФСБ злякалися за Кримський міст: звинуватили Україну у підготовці провокацій

У ФСБ заявили, що їх дії в Керченській протоці були пов'язані з "попередженням провокації".

У Федеральній службі безпеки (ФСБ) Російської Федерації заявили, що дії російських прикордонників у Керченській протоці 25 листопада були пов'язані з "попередженням провокації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Як заявив перший заступник керівника Департаменту берегової охорони Прикордонної служби ФСБ Росії Олексій Вольський, українські судна могли загрожувати Керченському мосту.

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"У першу чергу, це (закриття Керченської протоки, - ред.) було пов'язане з попередженням провокації, провокаційної акції, яка могла бути здійснена судами ВМС України як відносно Кримського моста, так і щодо безпеки судноплавства в Керч-Єнікальському каналі", - заявив він.

Він також заявив, що мови про блокаду українських морських портів на Азовському морі з боку Росії не йде.

"Ніякої мови про так звану блокаду українських портів не йде. Ніякої упередженості або перевищень повноважень не відбувалося", - сказав він.

Нагадаємо, 25 листопада Росія атакувала українські кораблі у Керченській протоці, в результаті чого були захоплені три українських корабля і 24 моряки.

Через агресивні дії РФ в 10 областях України до 26 грудня був запроваджений воєнний стан.